Gli allievi marescialli dell'Aeronautica militare all'incontro dei giovani con Papa Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco incontra i giovani e gli allievi marescialli dell’Aeronautica Militare rispondono presente. All'appuntamento della scorsa settimana in Vaticano, nell’ambito della 15° assemblea generale del Sinodo dei vescovi, si è tenuto l’incontro dei giovani con Papa Francesco dal titolo “Noi Per – Unici, solidali, creativi”; l’evento è stato curato dalla congregazione per l’Educazione Cattolica.Nell’aula Paolo VI erano presenti, tra i numerosi giovani partecipanti, anche allievi delle Forze armate. Tra loro 20 allievi marescialli dell’Aeronautica del 20° corso Altair II, accompagnati dal cappellano militare don Fabio De Biase. L’incontro ha permesso ai giovani di comunicare esperienze concrete di vita, relativamente allo studio e al lavoro, testimoniare i loro sentimenti e le loro aspirazioni per il futuro.Per i ragazzi del 20° corso Altair II si è trattato di un esperienza indimenticabile che ha permesso loro di entrare a contatto con altre realtà giovanili e di ascoltare le parole di fede e di speranza del Papa.La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; il Reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale dei sottufficiali del ruolo marescialli, e al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione. Inoltre, come aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce supporto tecnico-operativo, servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto