Gli agenti della polizia stradale salvano un cucciolo di cane abbandonato sulla Cimina

Buona azione, e non solo, da parte degli agenti della Polizia stradale di Viterbo. Nei giorni scorsi durante il servizio di pattugliamento stradale, hanno tratto in salvo un cagnolino che si aggirava, spaventato, sulla Provinciale “Cimina”.Il cagnolino, un cucciolo di segugio da caccia, era stato notato dagli agenti al km.12,7 della Cimina, verso le ore 9. Gli agenti, dopo aver bloccato il traffico per precauzione, riuscivano a tranquillizzare l’animale, molto spaventato, e a rifocillarlo con pane e acqua.Poi, grazie all’aiuto di alcuni automobilisti di passaggio, veniva utilizzato un collarino e un guinzaglio per allontanarlo dalla strada e metterlo in sicurezza. Gli agenti intervenuti chiedevano l’ausilio di un veterinario che accertava l’assenza di microchip, quindi l'impossibilità di risalire a chi lo aveva abbandonato.Grazie al cielo, l’avventura del cucciolo ha avuto un lieto fine: infatti, i genitori di una bambina accorsa sul posto hanno dato la loro disponibilità ad adottare il piccolo cane.