Giunta, tutte le deleghe della proposta a 7 del sindaco Arena: «Spero che firmino»

di Massimo Chiaravalli

«Sto lavorando per una giunta a 7, mi auguro che la mia proposta venga accettata». E però la reazione degli alleati alla proposta del sindaco Giovanni Arena più che fredda è glaciale. In un colpo solo tutti scontenti tranne Forza Italia, che come si dice in gergo fa scopa. Due assessori a testa per i berluscones, Lega e Fratelli d’Italia, più uno a Fondazione e presidente del consiglio in capo al partito di Giorgia Meloni. Ma è più che altro la distribuzione delle deleghe ad aver mandato di traverso il boccone amaro agli alleati: Fi porterebbe infatti a casa, oltre ai due assessori, sia i lavori pubblici che i servizi sociali.



Stamattina il sindaco Giovanni Arena potrebbe chiamare tutti per la firma. Ammesso che firmino. Eppure fino alle 12 di ieri mattina c’era la convinzione che si sarebbe partiti con la giunta a otto e sole tre donne, nonostante il rischio di ricorsi. Tanto che si era ipotizzata la firma dei decreti nel pomeriggio. Quando poi invece poi la situazione è cambiata radicalmente. Nella giunta a sette chi resta fuori è il leghista Stefano Evangelista, dato questa settimana prima assessore, poi presidente del consiglio, quindi ancora assessore, infine fuori. Pare che il senatore Umberto Fusco alla notizia abbia ironicamente augurato «buon lavoro» al sindaco. E pure FdI non fa i salti di gioia, anzi i mal di pancia si sprecano.



Questa l’ipotesi circolata nel pomeriggio di ieri. Per la Lega: Enrico Maria Contardo (vice sindaco, bilancio, tributi, ambiente, igiene urbana, verde pubblico e illuminazione pubblica) e Claudia Nunzi (termalismo, polizia locale, protezione civile, politiche sulla sicurezza, agricoltura e servizi informatici). Per Forza Italia: Elpidio Micci (lavori pubblici, decentramento, viabilità e mobilità urbana) e Antonella Sberna (servizi sociali, politiche giovanili, servizi cimiteriali). Per Fratelli d’Italia: Claudio Ubertini (urbanistica, edilizia pubblica e privata) e Laura Allegrini (cultura, turismo, spettacoli, grandi eventi), oltre alla presidenza del consiglio comunale, con Paolo Bianchini in pole position. Per Fondazione: Paolo Barbieri (sviluppo economico, attività produttive e Col, servizi demografici e patrimonio).

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:04



