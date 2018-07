Giunta, raggiunto l'accordo a 9. Ora si ricomincia a trattare sulle deleghe

Come nel gioco dell'oca, si torna al via. La proposta di una giunta a 7 arrivata dal sindaco Giovanni Arena è stata rispedita al mittente dalla coalizione. E adesso ecco di nuovo in auge l'ipotesi a 9. Stavolta pare che almeno sul numero ci sia l'accordo: tre a Fratelli d’Italia (Claudio Ubertini, Laura Allegrini e uno tra Marco De Carolis e Giuseppe Talucci Peruzzi), due alla Lega (il vice sindaco Enrico Maria Contardo e Claudia Nunzi), oltre alla presidenza del consiglio (Stefano Evangelista), due a Forza Italia (Elpido Micci e Antonella Sberna) e altrettanti a Fondazione, (Paolo Barbieri e Rachele Magro), che recupera così una posizione e fa entrare la quarta donna risolvendo il tema delle quote rosa.



Questo l'accordo raggiunto nella tarda serata di ieri. Adesso però si rimette in moto il tema delle deleghe. Non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti rispetto a quelle pesanti: lavori pubblici e servizi sociali a Forza Italia, bilancio alla Lega, urbanistica a FdI e sviluppo economico a Fondazione.



Oggi intanto proseguono gli incontri per definire la questione, ancora in sospeso più che per le tensioni tra i partiti, per quelle interne agli stessi. Sperando che sia la volta buona per metterci la parola fine.

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:16



