Giunta, firmano in tre: oltre a De Carolis e Allegrini (FdI) c'è anche l'avvocato Bufalini

C'è anche la quota rosa. Con la fine della crisi, termina anche il periodo di insufficiente rappresentanza di genere nella giunta guidata dal sindaco Giovanni Arena. Rientrano così Marco De Carolis e Laura Allegrini per Fratelli d'Italia, mentre al posto di Claudia Nunzi arriva Francesca Bufalini.



Gli esponenti meloniani riacquistano le deleghe che avevano prima delle loro dimissioni, De Carolis però prende anche il termalismo. A Bufalini, avvocato e persona di fiducia di Arena, vanno invece agricoltura e servizi informatici. Il sindaco tiene invece per sé la polizia locale.



I tre hanno firmato intorno alle 17 nell'ufficio del segretario generale Anna Lisa Puopolo, la giunta torna così a nove, come era prima della crisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA