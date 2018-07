Viterbo, i nodi della giunta di Arena: otto assessori ma senza quote rosa

Giunta a otto con tre donne. E addio al rispetto delle quote rosa. E' l'ultima ipotesi su cui Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Fondazione hanno discusso ieri. Proposta dai berluscones ma non vista bene dagli altri, perché a rischio ricorsi. Chi ci rimette? La lista civica di Gianmaria Santucci, cui risulta tagliata la papabile donna.



I numeri sulla ruota di Viterbo: 8 come gli assessori, 3 il gentil sesso, e 1 il presidente del consiglio. Che con un gioco di prestigio tornerebbe al partito di Giorgia Meloni: al posto del leghista Stefano Evangelista adesso spunta Paolo Bianchini. Ma per capire cosa è successo è bene andare con ordine. In mattinata c'è stata la summa dei ragionamenti che vanno avanti da giorni. Nessuno era contrario a una giunta a 7: uno a Fondazione, tre a FdI, due alla Lega (più la presidenza) e uno a Fi che esprime già il sindaco Giovanni Arena. Ma per via delle donne da inserire sarebbe stato sacrificato Elpidio Micci, il più votato in assoluto. Impossibile. Arena avrebbe voluto dare un assessore alla Lega e la presidenza del consiglio, che avrebbe portato al sacrificio del vice sindaco Contardo. Impossibile.



Nel pomeriggio il colpo di genio: giunta a 8, con una variante sulla presidenza del consiglio. Fuori la quota rosa di Fondazione, residuato bellico dell'ipotesi a 9, e presidenza del consiglio chiesta da FdI per Bianchini. Ferme le altre posizioni: in giunta un assessore per Fondazione (Barbieri allo sviluppo economico), due per Fi (Micci ai lavori pubblici e Sberna ai servizi sociali), tre per la Lega (Contardo al bilancio, Nunzi e il ritorno di Evangelista, per uno dei due c'è il termalismo), e due per Fratelli d'Italia (Ubertini all'urbanistica e Allegrini alla cultura), con la presidenza a Bianchini.



Se questa fosse la chiusura, al primo consiglio si presenterebbero due problemi grossi così: l'incompatibilità per il consigliere Paolo Muroni sul caso Cev e una giunta che non rispetta la norma sulle quote rosa.



Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41



