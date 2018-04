Giannichedda lascia la panchina della Viterbese dopo due sole partite: alla guida torna Sottili

di Marco Gobattoni

Due partite, dal 26 marzo al 3 aprile tanto è durata l'avventura di Giuliano Giannichedda alla guida della Viterbese. Il tecnico ex Racing ha rassegnato le dimissioni questa mattina, con il club di via della Palazzina che parla di divorzio consensuale.



Al posto di Giannichedda, che in due partite ha raccolto un pareggio ed una sconfitta - quella di ieri contro il Piacenza in casa per 2-1 - torna Stefano Sottili esonerato dopo la sconfitta casalinga incassata contro il Livorno. Sottili dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio e sabato sarà in panchina nella sfida contro l'Alessandria.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:39



