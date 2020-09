Giudici Fidal di Viterbo al Golden Gala, certificati due record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Golden gala di atletica leggera a Roma, la Tuscia presente con cinque giudici di gara al Memorial dedicato a Pietro Mennea. Fabrizio Maiolati di Civita Castellana e delegato provinciale Fidal, Katia Doddo, Sergio Burratti, Massimo Chiusaroli e Armando Andrusca di Viterbo hanno fatto parte delle giurie che hanno controllato il regolare svolgimento delle gare che si sono disputate allo Stadio Olimpico senza pubblico.Due i record certificati dai giudici arrivati dalla Tuscia. Il primo è quello del mondiale nel salto con l’asta dello svedese Armand Duplantis che ha fissato a 6,15 metri il nuovo sensazionale record del mondo all’aperto superando quello del mostro sacro come Sergey Bubka che resisteva da 26 anni. L’altro è quello del mezzofondista azzurro Yeman Crippa che ha stabilito il nuovo record italiano nei 3.000 metri con 7'38''27.«E’ stata un'ottima esperienza – ha detto Fabrìzio Maiolati – anche se senza il calore del pubblico, speriamo quanto prima di tornare alla normalità».La sezione di Viterbo dei giudici di gara della Fidal è composto da circa cinquanta elementi . Molti di questi saranno impegnati domenica 27 al campo scuola di Viterbo per la riapertura della stagione interrotta per il Covid.