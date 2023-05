Domenica 7 Maggio 2023, 05:25

L’operazione Giubileo è partita da un articolo de Il Messaggero, in cui Viterbo risultava quasi a secco di fondi. Il parlamentare Mauro Rotelli lo ha preso e con quello è andato a battere cassa.

Ecco come sono arrivati i 10 milioni di euro. «Prima che si insediasse il nuovo Parlamento - dice - c’era già una cabina di regia, quando è stato nominato coordinatore il sottosegretario Alfredo Mantovano mi sono messo in moto per capire se ci fossero possibilità per la città dei Papi. Sulla linea “Caput mundi” risultavano solo 500 mila euro per la chiesa delle Fortezze, ma nient’altro».

Il governo si è messo a lavorare quindi con Roberto Gualtieri, commissario per il Giubileo, per rimodulare gli interventi. «Così si è aperta una possibilità». Da qui è partita l’interlocuzione con palazzo dei Priori. «Insieme all’amministrazione abbiamo lavorato per portare qualche progetto. Dopo un confronto con la sindaca Chiara Frontini - continua il deputato di FdI - ho messo in contatto gli uffici. So che in maggioranza sono state fatte delle valutazioni su quelli che potevano essere i lavori: Io invece, raccogliendo alcuni desiderata di Fratelli d’Italia, ho proposto il completamento di Sallupara, un pallino di Laura Allegrini quando era assessore ai lavori pubblici». Venerdì c’è stata la terza riunione del tavolo. «Ora aspettiamo un secondo Dpcm con tutte le opere giubilari, poi palla agli uffici tecnici».

Che la città dei Papi potesse restare fuori dalla partita non andava proprio giù a Rotelli. Ed ecco il retroscena. «Sono partito da un articolo de Il Messaggero con la lista di fondi per la provincia, mentre per la città c’erano solo per le Fortezze. Sono andato a palazzo Chigi con quell’elenco a chiedere: ma le cose stanno veramente così? C’è solo questo?». Ora ci sono 9,5 milioni in più.