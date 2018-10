Ultimo aggiornamento: 16:05

Giro di usura e spaccio, smantellata organizzazione criminale. Gli agenti della polizia del commissariato Fidene Serpentara e quelli di Polizia Roma Capitale hanno scoperto un giro di usura e di spaccio, gestito da una coppia con l’aiuto di altre otto persone. Quella messa su dal gruppo colpito era un'attività imprenditoriale tout court: i soldi dello spaccio venivano investiti in usura e i proventi dell'usura reinvestiti nello spaccio.Dieci le misure cautelari emesse dal gip al termine di complesse indagini coordinate dai pm del pool reati contro il patrimonio e criminalità comune: 6 custodie cautelari in carcere, una misura degli arresti domiciliari e 3 misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Custodia cautelare in carcere per R.M., 65 anni di Andria (usura, spaccio e abusiva attività finanziaria); R.D., 55 anni, di Viterbo (usura e abusiva attività finanziaria); F.R., romano, 47 anni (spaccio, attualmente detenuto); O.F., romano, 42 anni (spaccio, già ai domiciliari); D.R., 61 anni (spaccio, ai domiciliari); R.M., romano, 32 anni (spaccio). Ai domiciliari ‘ finito G.G., romano di 49 anni (usura e abusiva attività finanziaria) mentre i tre che dovranno presentarsi davanti alla polizia giudiziaria sono A.L., romana di 61 anni, dipendente del Comune di Roma (usura ed estorsione) L.D., romano di 37 anni (spaccio); C.I., romano di 43 anni (associazione a delinquere finalizzata ai furti di portavalori e spaccio).