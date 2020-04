Gira in auto per Sutri con due etti di hashish e 15 grammi di cocaina, arrestato

Gira in auto con due etti di hashish e 15 grammi di cocaina, arrestato.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ronciglione, durante un servizio di controllo del territorio, a Sutri hanno notato un'auto sospetta, ancora più sospetta per i divieti di spostamenti a causa della misure antivirus.

Hanno deciso difermarla e controllare le motivazioni dello spostamento.

Al termine della perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di 220 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, oltre al materiale per confezionare la droga.

Immediatamente è stato dichiarato in arresto e portato nella propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA