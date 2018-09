Giovanni Arena: i primi due mesi a Palazzo dei Priori tra tra luci e ombre

di Carlo Maria Ponzi

Palazzo dei Priori: e ora che è in via di smaltimento l’ubriacatura del 3 settembre – connotato da un doppio trionfo: da un lato, del trasporto della Macchina di Santa Rosa; dall’altro, del ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggetto di standing ovation indescrivibili - è tempo per la giunta guidata da Giovanni Arena di mettere mano al programma che ha consentito al centro destra di riappropriarsi, dopo un lustro di cattività, delle stanze dei bottoni comunali. Nell’attesa, quale sommario giudizio dettare a tre mesi esatti dalla nascita dell’esecutivo?



Al momento, luci e ombre appaiono in equilibrio. La partenza è stata animata da buone intenzioni. Una su tutte: la convocazione degli Stati generali del turismo voluta dall’assessore Marco De Carolis, segno che la maggioranza vuole “arare” a dovere l’unico campo che crea sviluppo economico e crescita socio-culturale. Venerdì Arena sarà alle prese col primo banco di prova di una certa sostanza: il nuovo appalto per i servizi di igiene urbana. Da quanto si è visto in queste settimane, i proclami sulle opere di pulizia dalle erbacce e/o la pulizia dei tombini ostruiti faticano a diventare concretezza. Il nuovo affidamento riuscirà ad aggredire anche tali criticità?



Ma, affrontati in esordio senza affanno vari atti ordinari (consuntivo 2017, assestamento bilancio) ecco che la stampa nazionale, cartacea e on line, si è occupata della Città dei Papi, ma in negativo. Grazie alla giovane assessora Claudia Nunzi (Lega) che in ossequio alla delega sulle politiche sulla sicurezza, ha dapprima invitato i residenti del centro storico a non stendere i panni nelle vie principali, quindi ha annunciato l’intenzione di voler punire, non solo chi chiede l’elemosina ma anche chi la fa, inserendo il divieto anti-elemosina nel nuovo regolamento comunale sul decoro. Da queste prese di posizione – bacchettate dalla Curia - si intuisce che il partito di Salvini voglia far valere la sua golden share elettorale in materie di facile presa sulla popolazione, aggirando regole e procedure. Non a caso la stessa Nunzi (che i maligni a chiamano “assessora Sceriffo”) ieri l’altro ha reso noto che è stato adottato – pur essendo in capo alla Questura - il primo Daspo urbano dalla Polizia locale nei confronti di una donna ubriaca e molesta. Il prossimo annuncio riguarderà la dotazione di Taser (pistole elettriche) alla Municipale?



Due parole, infine, sull’opposizione, massime quella interpretata dal Pd. L’impressione è che l’esangue gruppo (tre componenti) sia ancora sotto botta; che la sconfitta del 10 giugno fatica a metabolizzarsi; che ha bisogno di tempo per prendere le misure nei confronti dei nuovi timonieri comunali.



La capogruppo Lisetta Ciambella si è finora esibita in una manciata di interventi, ultimo dei quali dedicato allo “scippo” dei 17 milioni del bando delle periferie (“per errore” votato in Parlamento anche da Pd). L’ex segretaria dell’Unione comunale Martina Minchella ha osservato religiosi silenzi. Più in palla è apparso l’ex assessore ai lavori pubblici Alvaro Ricci che non potendo più annunciare a ruota libera, ha assunto il ruolo di “Grillo parlante”, per cui (a parte un furioso litigio ingaggiato col sindaco a suon di reciproci insulti) veste i panni di chi «non potendo più dare cattivi esempi, dà buoni consigli» (copyright Fabrizio De André).

Venerdì 7 Settembre 2018



