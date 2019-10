Giovane straniero tenta il suidicio da Ponte Clementino, bloccato dai passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte Clementino, a Civita Castellana (Viterbo), ha rischiato di essere teatro dell’ennesimo suicidio. Un giovane pakistano, seduto a cavalcioni sul parapetto e con tutta l’intenzione di gettarsi nel vuoto, è stato salvato dall’intervento di alcuni passanti.L'episiodio si è verificato intorno alle ore 16. Provvidenziale è stato l’intervento, con freddezza e velocità, di alcune persone che stavano attraversondo il ponte e di altri automoblisti di passaggio. Nel frattempo erano stati avvisati i carabinieri, che sono arrivati sul luogo in pochissimo tempo.I militari hanno preso subito in consegna il giovane e, una volta tranquillizzato, è stato affidato al personale del 118.Il ragazzo, che a quanto sembra non è nuovo a questi gesti, prima è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla, poi a quello di Belcolle dove è stato ricoverato.Traffico come sempre impazzito in Via della Repubblica nei minuti in cui si è verificato l'episidio, con i l'ormai consueto esercito di curiosi a guardare e commentare.