Giovane rapina cartoleria: in fuga con pochi euro

E’ entrato nella cartoleria in centro a Tarquinia di fronte alle scuole elementari, ha portato via un centinaio di euro che erano sulla cassa e poi è scappato. Nella fuga è stato investito da una macchina, ma rotolandosi sul cofano è riuscito a scappare facendo perdere le sue tracce.Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, un giovane con il volto parzialmente coperto, intorno alle 19,30, è entrato nel negozio e si è avvicinato all'anziana proprietaria. Senza esitazioni ha intimato alla donna di consegnare il denaro che era nel registratore di cassa; sembra che vi fossere alcune decine di euro. Il giovane ha quindi preso la donna per un braccio e l'ha spinta verso la cassa. A quel punto, quando l'anziana ha preso le banconote, l'uomo gliele ha tolte di mano con violenza.Afferrati i soldi è fuggito via urtando uno degli scaffali presenti all'interno del locale, facendolo cadere a terra. Poi è fuggito via velocemente, dileguandosi tra i vicoli del centro. La proprietaria della cartoleria ha chiamato immediatamente il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, successivamente affiancata da una radiomobile della compagnia di Tuscania. È stato quindi effettuato un sopralluogo all'interno del negozio e, contemporaneamente, sono state avviate le ricerche dell'uomo.I militari dell'arma hanno ascoltato il racconto e la ricostruzione dei fatti, effettuati dalla vittima, che fortunatamente non ha riportato ferite. Ascoltati anche dei testimoni presenti fuori dal negozio. Da una prima descrizione fornita il ladro, di giovane età, si sarebbe coperto il viso utilizzando una sciarpa.