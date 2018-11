Giornata mondiale del diabete, a Viterbo una domenica ricca di iniziative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Viterbo si mobilita per la giornata mondiale del diabete, il prossimo 18 novembre. Ricco il programma di iniziative organizzato dall’Associazione adulti e giovani con diabete e dal Centro diabetologico aziendale della Asl, con la collaborazione della Croce rossa italiana.Si parte domenica mattina con iniziative a scopo informativo. Si inizia alle 9,30 con un incontro in piazza dei Caduti presso la Chiesa degli Almadiani. Alle 10 è prevista la partenza per Prato Giardino dove un laureato in scienze motorie, specialista in attività motorie preventive e adattate, coinvolgerà tutti i presenti in una dimostrazione di attività fisica guidata. A seguire, il rientro a piazza dei Caduti dove, per tutta la mattinata, sarà possibile sottoporsi gratuitamente la misurazione della glicemia capillare ad opera dei volontari della Croce rossa italiana e dell’Associazione Agad Viterbo. Inoltre, il personale del Centro diabetologico della Asl di Viterbo, sia pediatrico che dell’adulto, sarà disponibile per fornire informazioni sul diabete, sulla prevenzione e sul ruolo della famiglia della persona con diabete.Si riparte poi nel pomeriggio quando, alle 17 al teatro Caffeina, con lo spettacolo dal titolo “A teatro con la famiglia” per divertire bambini, genitori e nonni con il mago illusionista e cabarettista Rocco Borsalino e la partecipazione del maestro Gianfranco Pirroni, del cantante Mimmo di Sofia Bordi e di Mammorappo. Infine, durante tutta la settimana in corso, dal 12 al 18 novembre, sarà possibile fare gratuitamente il controllo della glicemia in numerose farmacie della Tuscia che aderiscono alla Giornata mondiale del diabete.In particolare, a Viterbo, hanno aderito: le farmacie comunali di La Quercia e di Santa Barbara, e le farmacie dei Papi, Galiano, Filoscia, Rossi e Terracina. Inoltre: a Barbarano Romano la farmacia Posati, a Farnese la farmacia Casali, a Villa San Giovanni in Tuscia la farmacia Palaggi, a Montalto di Castro la farmacia Borbotti, a Pescia Romana la farmacia Mazzoni, a Tarquinia la farmacia Del Corso, a Tuscania le farmacie Perinelli e Saliola, a Valentano la farmacia Bigiotti, a Vetralla la farmacia Vetralla, ad Acquapendente la farmacia Catocci, a Bolsena la farmacia Lanzi, a Grotte di Castro la farmacia Fraternale, a Montefiascone le farmacie Bianchi e Terracina, a Carbognano la farmacia Cassini, a Castel Sant’Elia la farmacia Rupes, a Corchiano la farmacia Sangiorgi, a Vallerano la farmacia Polidori, a Vitorchiano la farmacia Mari, a Ronciglione la farmacia San Bartolomeo, a Soriano nel Cimino le farmacie Del Cimino e Muscolino, a Vignanello la farmacia Lupi.