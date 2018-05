La Giornata mondiale della Croce rossa celebrata anche a Viterbo

Oggi si celebra la Giornata mondiale del movimento internazionale della Croce eossa e della Mezzaluna rossa. Giorno di festa per ricordare, l'8 maggio, il suo fondatore Henry Dunant, nel giorno della sua nascita.



Il comitato di Viterbo, con il suo presidente Marco Sbocchia, ha consegnato ieri al prefetto, Giovanni Bruno, e al sindaco, Leonardo Michelini, la bandiera bianca con la croce rossa al centro, esposta poi alla finestra della Prefettura e del Comune. «Segno tangibile anche della collaborazione tra l'associazione e le istituzioni. Una festa che per il comitato risulta essere densa di significato, per gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, attraverso l'implementazione delle attività di soccorso, di sensibilizzazione ed educazione messe in atto sul territorio».



Tre le novità nel comitato viterbese: l'istituzione di una nuova squadra diurna e notturna, per l'attività di soccorso sanitario e psicosociale delle persone senza fissa dimora; l'aggiudicazione del bando di soccorso in emergenza dell'Ares 118, a seguito del quale Cri Viterbo sta effettuando circa 200 interventi al mese, sul circuito cittadino, grazie alla disponibilità di volontari altamente formati e infermieri regolarmente assunti e professionalmente preparati. Terza novità, l'aggiudicazione del bando per poter svolgere in Cri il servizio civile da parte dei giovani.



«Il 2017 é stato un' annata particolarmente positiva - ha dichiarato il presidente Sbocchia - abbiamo 55 nuovi volontari nel nostro comitato e siamo riusciti a creare nuove attività, in affiancamento a quelle già ormai da anni consolidate». Sbocchia ha poi ancora voluto precisare: «A tutti i volontari che, giorno e notte, sono al fianco dei più vulnerabili va il grazie della nostra organizzazione».







Martedì 8 Maggio 2018



