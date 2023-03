Giovedì 2 Marzo 2023, 06:00

Giornalista e avvocato a processo per estorsione, dopo 10 anni arriva la prescrizione. E’ terminato ieri mattina il procedimento a carico del giornalista Paolo Gianlorenzo, assistito dagli avvocati Franco Taurchini e Carlo Taormina, e all’avvocato Samuele De Santis, difeso dal collega Carmelo Ratano. Gli imputati, nel 2012, secondo l’accusa, avrebbero contattato potenziali indagati dell’inchiesta Genio e sregolatezza proponendo una difesa di ferro e un trattamento speciale sulla stampa.

Le accuse però ieri pomeriggio sono state tutte ridimensionate. Il pm Siddi ha chiesto la riqualificazione da estorsione a tentata estorsione e l’assoluzione per intervenuta prescrizione. L’avvocato De Santis che era accusato anche di aver modificato una data per richiedere un rinvio ad hoc. Per questa vicenda il difensore è stato completamente assolto perché il fatto non sussiste.

«La pena, le chances perse, il dolore familiare, il peso di un procedimento durato 10 anni, non si cancellano con una sentenza di assoluzione - ha affermato De Santis -, ma rinnovano in me la volontà di un maggior impegno nella giustizia e per la giustizia». Il giornalista oltre alle accuse in comune con l’avvocato era accusa di violenza privata nei confronti della moglie del senatore Battistoni. Anche in questo è stato assolto per prescrizione. «Faremo appello - ha detto Gianlorenzo - per essere assolti nel merito».