L'intervista/«Giornali, riviste, libri e gossip: come era bella la mia edicola»

Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Era il 1978. Il mese preciso non me lo ricordo, dentro un’edicola ci sono nato o quasi».Aldo Moro e la notte della Repubblica. E poi, Sandro Pertini al Quirinale, un polacco sul trono di Pietro, i boccoli di Mario Kempes e i baffi di Leopoldo Luque che, dopo averle beccate da Bettega nel girone eliminatorio, in una zona franca chiusa dentro strisce di gesso alzano la Coppa del mondo di calcio mentre fuori, nell’Argentina dietro il sipario, il viso di un popolo piagato nel corpo e nel cuore non smette di rigarsi di lacrime., 69 anni, quadrumviro del SiNaGi nazionale (sindacato nazionale giornalai d’Italia) da 42 è sempre nello stesso posto. Ringrazia per i capelli che restano, ricorda quando i giornali accatastati erano le sentinelle che scrutavano l’alba, e racconta delle file lunghe decine di metri il giorno dopo la “Lotteria Italia” per controllare, con un sogno nel cassetto pronto a uscire, i numeri vincenti. Lo fa con un pizzico di nostalgia, un passo dietro il bancone della sua edicola in piazza XX settembre, a Bagnaia.(Nicola Becattini)Un indirizzo dal sapore profetico: muri che si sgretolano e sentieri che si aprono. Perché?«La lettura, i giornali, l’informazione, sono il cemento della libertà». Un insegnamento finito sotto una chiglia ferma, tra conchiglie e alghe che germogliano. E mentre intorno i colleghi spengono le luci, tre nell’ultimo anno in città, lui prova a resistere buttando una sguardo oltre l’orizzonte come faceva in Marina, per 8 anni tra le crespe e la schiuma del Mediterraneo prima di cedere al primo accenno di rughe al richiamo della costa.La prima domanda è quella più logica e difficile da digerire. Oggi, tenere in piedi un’edicola con tutti i sacrifici che comporta, ha ancora senso?«Il senso si trova nella passione e nella voglia di andare avanti, di provarci quanto meno. Negli ultimi 10 anni la situazione è passata dall’essere difficile a disastrosa. Per snocciolare una dato che dice molto: prima, dalle 6 eravamo operativi con il grosso del lavoro si concentrava nelle prime ore del mattino, adesso sarebbe inutile. Per come la intendo io oggi, continuare a offrire un servizio, è una sorta di missione. Le edicole sono le lanterne della città».Qualcuno ha scritto che quando un’edicola chiude la democrazia perde un pezzo.«Su questo non ci sono dubbi. L’edicola non era solo il luogo dove una persona andava a comprare il giornale per farsi un’idea. Ma un luogo di aggregazione, di opinioni, di dialogo e di ritrovo. Faceva parte, dell’identità di un paese. La pluralità che, per legge, garantisce un’edicola non si trova altrove. Il confronto, viene da sé, è alla base della crescita personale e sociale».Il primo da portare davanti a un ipotetico tribunale ha un nome preciso: internet«Non solo. Le ragioni sono più profonde. L’informazione telematica ha avuto lo stesso impatto di un asteroide lanciato a folle velocità, e questo è vero. Poi entrano in gioco le posizioni degli editori, fino al 2008 per esempio il mercato, complici molte iniziative legati alle vendite di enciclopedie e collane, ha retto. Alcune scelte sono state discutibili. C’è poi la scarsa volontà dei singoli di informarsi. Il desiderio di approfondire, conoscere e capire. L’approfondimento che si trova sui giornali nessun sito è in grado di darlo».Una crisi di contenuti, prima di tutto?«Esatto. Manca la voglia. È una problematica che cresce insieme alle generazioni. La carta ormai è territorio di ultracinquantenni e di pochi giovani che, magari, hanno ereditato la tradizione del quotidiano dai genitori. La disaffezione è notificata anche dai giornali sportivi, quelli che potrebbero interessare le fasce di età più giovani. Anche se sono i più piccoli, con la raccolta delle figurine, che ci permettono di arrivare a fine giornata. Loro insieme alle riviste patinate».Dalla crisi come si esce?«Per le edicole, cercando di rinnovarsi e incrociando le dita. Da anni ho scelto di tenere nella mia attività anche altri articoli: cancelleria, casa, giocattoli. Niente di nuovo in verità, prima c’erano le buste sorpresa per esempio. Come sindacato abbiamo proposto una serie di iniziative ora al vaglio. In molte zone d’Italia si sta sperimentando la possibilità di stampare certificati anagrafici. A Roma, dietro alcuni chioschi sono stati installati dei bancomat. L’idea è quella di favorire il passaggio di persone. Per l’invito alla lettura, la ricetta la lasciamo ad altri».Mercoledì 29, la notte delle edicole a piazza del Teatro: l’idea come nasce?«Vogliamo dare un segnale. Accendere le luci su un problema che tocca tutti. Dopo la chiusura, ci raduneremo tutti in quella davanti alla biblioteca degli Ardenti che continuerà a essere aperta oltre l’orario di lavoro, come succedeva per molte fine agli anni ’90. Una fiaccola in mezzo alla notte».