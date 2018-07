Giochi di guerra con plotone all'attacco

Al poligono di Monte Romano, per la campagna addestrativa “Una Acies 2018”, il 18, 19 e 20 luglio gli ufficiali del 197° corso “Tenacia” della Scuola di Applicazione dell’Esercito e gli allievi marescialli del XIX corso “Saldezza” della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo hanno svolto l’esercitazione di plotone in attacco.

Presenti, nella giornata del 19, il generale di Corpo d’Armata Giovanni Fungo, comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, il generale di Divisione Massimo Mingiardi, comandante della Scuola di Fanteria e il generale di Brigata Gabriele Toscani De Col, Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito. Dopo il briefing iniziale sui contenuti dell’attività con l’ausilio della cosiddetta “Sand Box” (plastico realizzato con materiali di circostanza che riproduce in scala il terreno scenario dell’azione), si è sviluppata la fase dinamica dell’esercitazione. Intenso l’impegno nelle varie fasi: elitrasporto tattico, schieramento sulla linea di partenza, avvicinamento all'obiettivo, attacco e consolidamento, il tutto seguito da comandanti ed Istruttori i quali, alla fine dell’esercizio, hanno commentato “a caldo” le modalità esecutive, anche sulla base dei risultati conseguiti nel tiro.

Peculiare il concorso del 1° Reggimento “Antares” dell’Aviazione dell’Esercito che dispone delle macchine ad ala rotante più “pesanti” della Forza armata: l’elicottero CH47 nelle versioni “C”, più datata, ed “F”, di recente introduzione in linea. Impiegato a più riprese in Patria e nei teatri operativi oltremare, vanta anche una lunga esperienza nelle campagne estive anti incendi boschivi.





Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA