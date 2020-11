Gigi Proietti, l'immagine del Maresciallo Rocca sovrasta Valle Faul. «L'omaggio della nostra città»

La scritta a caratteri cubitali “Ciao Gigi”. E sotto, più piccolo, «Viterbo saluta Gigi Proietti, cittadino onorario della città». L’immagine gigante del Maresciallo Rocca proiettata vicino al palazzo papale, nel lato che si affaccia su Valle Faul, come tributo a un gigante: è la scelta del Comune per rendere omaggio all'attore morto ieri.

A questo seguiranno però anche altri eventi. «Terremo questa immagine per cinque giorni – dice il sindaco Giovanni Arena – e per me è più bella di quella che hanno messo a Roma. E’ una cosa che abbiamo voluto organizzare il prima possibile per ricordare Proietti, ci è sembrata la cosa più immediata da fare. Poi insieme alla vedova di Giorgio Capitani, Simona Tartaglia, stiamo organizzando per lunedì alle 12 una messa in ricordo dei due cittadini onorari. Sarà celebrata alla basilica de La Quercia». Capitani è stato infatti il regista della fiction che ha catapultato Viterbo in prima serata per anni.

Intanto si pensa ad altro. «Con calma faremo altre cose, quando sarà possibile. Magari una mostra sul Maresciallo Rocca, vedremo. Però volevamo dare un segnale immediato - conclude Arena - per omaggiare un personaggio che ha dato molto alla città in termini di promozione turistica».

