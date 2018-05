Giardino di Porta della Verità vietato ai cani e al pallone, la replica è tutta da ridere

di Federica Lupino

L'immagine, in poche ore, ha fatto il giro del web. In pieno clima elettorale, il caso è di quelli che tra il serio e il faceto rende bene il termometro, alquanto caldo, che si vive in questi giorni a Viterbo in vista delle amministrative in calendario il 20 giugno. A scatenare gli animi questa volta è bastato un cartello, affisso nell'ultimo spazio verde a disposizione all'interno delle mura cittadine.



"Vietato l'ingresso ai cani. Vietato portare e giocare con il pallone. Grazie". Un foglio A4 e il messaggio scritto col pennarello sul cancello dei giardini dove, fino a pochi giorni fa, gli animali potevano entrare e, sopratutto, i bambini scatenarsi dietro alla palla. Evidentemente, ora dentro quello spazio è concesso solo entrare e sedersi sulle panchine.



Ed è così che qualcuno ha pensato bene di replicare a tono, sempre su un semplice foglio bianco: "Vietato aggiustare i giardinetti e ridipingere le strisce pedonali a 5 giorni dalle elezioni, quando per 5 anni non avete fatto un c...o per questa città. Prego". L'immagine, ripresa dal gruppo Facebook "Io so de Viterbo e me ne vanto", è stata condivisa da decine di utenti.

Martedì 29 Maggio 2018



