Martedì 6 Giugno 2023, 05:20

Sandro Pochesci esce allo scoperto, mentre manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Gianluca Rossini come nuovo direttore generale. Comincia a prendere forma la Viterbese che affronterà la stagione 2023/24. «Certo che sono interessato a venire a Viterbo, è una piazza che mi è sempre rimasta nel cuore», dice Sandro Pochesci, che ha già allenato la squadra gialloblù in Serie C2 nella stagione 2006-07.

Il tecnico si è già incontrato nelle settimane scorse con il presidente Marco Romano, ma i due dovranno vedersi di nuovo per valutare se ci sono possibilità che la trattativa possa andare a buon fine. Pochesci vuole infatti sapere quali sono i programmi della società prima di accettare, ma questi potranno essere più chiari una volta che la Viterbese avrà saputo l’esito del ricorso al Tar del Lazio, che dovrebbe essere inoltrato in questi giorni.

La società via della Palazzina è infatti intenzionata a chiedere l’annullamento della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (che lo scorso 10 maggio ha confermato la penalizzazione di due punti in classifica decretando di fatto la retrocessione in Serie D senza la possibilità di disputare i playout salvezza contro il Monterosi) sperando di ottenere la riammissione in Serie C in sovrannumero oppure un indennizzo economico. È chiaro che anche un risarcimento potrebbe permettere alla Viterbese di effettuare un eventuale campionato di Serie D con la possibilità di allestire una squadra per disputare un campionato di vertice. Per questo l’incontro tra Sandro Pochesci il presidente Marco Romano potrebbe svolgersi solamente una volta che sarà arrivata anche la sentenza del Tar del Lazio.

Pochesci ha una lunghissima esperienza come allenatore in Serie D e soprattutto in Serie C, dove ultimamente ha allenato anche in piazze importanti come ad esempio Caserta, Carpi o Castellammare di Stabia. Nella stagione 2017-18 ha guidato anche la Ternana nel campionato di Serie B. Se per avere la conferma se sarà lui o meno il nuovo tecnico della Viterbese nella prossima stagione ci sarà ancora da aspettare, procede più spedita invece la trattativa per l’arrivo del nuovo direttore generale, visto che sembra ormai esserci un accordo su tutto per l’ingaggio di Gianluca Rossini.

Quest’ultimo è già stato dirigente in varie società laziali come ad esempio Lupa Roma, Almas e Atletico Lodigiani. La squadra riprenderà invece ad allenarsi oggi pomeriggio ed ancora non si conosce la data dello sciogliete le righe e quindi conseguentemente della fine della stagione per gli atleti gialloblù.