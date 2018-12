Lancia sassi contro il vetro di un ristorante e finisce a processo per riciclaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Getta sassi contro il vetro di un ristorante, orina sull’ingresso e finisce a processo per riciclaggio.Un giovane di Civita Castellana (Viterbo), noto alle forze dell’ordine per il temperamento turbolento, deve rispondere davanti al collegio del Tribunale di Viterbo di un reato gravissimo. A raccontare come mai dal disturbo alla quiete pubblica si è passati al riciclaggio, è un carabiniere della stazione di Gallese intervenuto sul posto.«Siamo arrivati davanti a un noto ristorante di Corchiano e abbiamo trovato l’imputato ubriaco e fuori di sé. Barcollava e aveva l’alito vinoso. Mentre tentavamo di calmarlo è fuggito a piedi e non siamo nemmeno riusciti a prenderlo. Allora abbiamo chiesto alla proprietaria del locale cosa fosse successo. Lei ci ha raccontato che il ragazzo era arrivato con un motorino e aveva dato in escandescenza».E il motorino, semplice mezzo di locomozione, diventa il cuore del procedimento. «Guardando il ciclomotore abbiamo visto che la targa era falsa. I numeri erano disegnati con un pennarello, la matricola abrasa. Ed era piuttosto strano».Il motorino, in questione una volta analizzato, era in realtà frutto dell’assemblaggio di parti di un Aprilia e di uno Scarabeo. «Da quanto abbiamo ricostruito – ha detto il militare – il motore, il sedile e il gruppo ottico risultavano di un motociclo rubato il giorno prima, mentre il resto di un altro mezzo». Da qui il processo.Il “motorino esperimento” assemblato dal giovane, nel frattempo, è stato distrutto.