Gesù muscoloso sul cartellone, infuriano le polemiche per lo spot pubblicitario: «È blasfemo»

«Se vuoi un fisico da Dio» c’è la palestra Egò Fitness. Un Gesù Cristo palestrato in canottiera, un manubrio in una mano, un asciugamano sulla spalla e la O di fisico incastonata dietro la testa a mo’ di aureola. Quel manifesto sulla tangenziale ovest è la “pesca” in versione catto-fitness: e tutti sotto con quattro serie da 10 di polemiche, per dirla nel gergo del bodybuilder. Perché ha diviso i viterbesi come e più dell’ultima reclame della Esselunga.

La pubblicità è l’anima del commercio, qui invece hanno messo in mezzo quello che le anime le redime, nell’estrema ipotesi le accoglie.

Magari non tra panche e bilancieri. «È blasfema» secondo alcuni, per altri invece a livello di marketing semplicemente «hanno fatto centro». Non poteva mancare neanche l’ironia: «Io preferirei un fisico della Madonna» oppure «ho sbagliato palestra e me so’ fatto il fisico di Buddha», e ancora una palestra in cui «si fa carDio», azzardano i più audaci.

L’immagine del Gesù Mister Universo ha fatto il giro dei social in maniera istantanea. I più accaniti sono sulla pagina Viterbo civica: centinaia di commenti, divisi tra pro e contro il Dio formato macho man. Qualche esempio: «Pessimo gusto», «geniale», «se ne parla? Ha vinto», «si è superato il limite». Fioccano pure i doppi sensi: «Cristo che pettorali», «Stupenda, complimenti al creatore».

Chi è il «genio del marketing» (cit.) casa, chiesa e palestra? Mistero della fede, dalla Egò Fitness fanno sapere che al momento rintracciare il titolare è impossibile: «Si sta preparando per una gara di triathlon». Si “prega” di non disturbare.