Gasolio non a norma, la Finanza sequestra oltre 30 mila litri in due distributori

Oltre 30mila litri di benzina non a norma sequestrati. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, insieme ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane sempre del capoluogo, hanno effettuato dei controlli nel settore delle accise scoprendo varie irregolarità amministrative e penali su grandi quantitativi di gasolio non a norma, pronti per essere immessi in consumo.

In due distributori e all’interno di un’autocisterna sono stati rinvenuti 30.626 litri non a norma destinati alla vendita. Il carburante è stato posto sotto sequestro per evitarne la commercializzazione a danno degli utenti.