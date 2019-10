Gallese, tranciato il tubo del metano. Allontanati i residenti, chiusa la Gallesana

A Gallese in viale Marconi, un escavatore, mentre stava effettuando lavori per l'illuminazione ha tranciato un tubo del metano. Allontanati tutti gli abitanti dell'area in via precauzionale e chiusa la via. Chiusa anche la Gallesana per questioni di sicurezza.

Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco di Civita Castellana con due mezzi e alcune pattuglie dei carabinieri per portare soccorso alle persone e deviare il traffico su strade alternative. Sono stati allertati anche i tecnici dell'Italgas che stanno già provvedendo a trovare una soluzione.