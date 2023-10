Gallese, scoperti gli autori del furto alla ceramica Gsi

Furto nella ceramica Gsi di Gallese; scoperti gli autori.

Il 3 settembre scorso dei malviventi sono entrati nella sede dell'aziena al chilometro 3,125 della strada provinciale che da Civita Castellana porta ad Orte e hanno rubato quattro monopattini elettrici dal valore di 1400 euro.

I mezzi non erano coperti da assicurazione e i carabinieri della stazione, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per furto aggravato in concorso.

Si tratta di tre uomini e una donna, di età compresa tra 17 e 39 anni, tutte nate in Romania e domiciliate nel campo rom di via Salaria a Roma.