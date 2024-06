Gallese, il pallone torna al centro del campo. La nuova società al lavoro

A Gallese il pallone è tornato al centro del campo sporitvo Nelli.

La neo nata società biancorossa ha mosso i primi passi per allestire una squadra competitiva con i giocatori del posto e qualche innesto esterno.

Il presidente Francesco Lazzarini ex Lazio, Flaminia e Monterosi ha scelto come tecnico delle ripartenza Andrea Di Giuseppe ex Pool industrie e Perugia.

Il ruolo di segretario sarà ricoperto da Marco Belfi. Maurizio Casadidio è il direttore generale, Federico Antonini è il vice presidente. Andrea Magrini, gloria del calcio gallesino, ricoprirrà il ruolo di direttore sportivo.