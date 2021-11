Martedì 16 Novembre 2021, 10:33

Nuova ondata di furti a Gallese: nell'ultimo fine settimana ne sono stati registrati altri cinque. Come già accaduto in precedenza l'area interessata dalle visite è quella in località Sant'Antonio.

Tra il materiale asportato dalle abitazioni prese di mira, ovviamente soldi, preziosi e qualche altro oggetto di valore. I furti stanno diventando un incubo per i residenti. I ladri colpiscono nel tardo pomeriggio o nelle prime ore della sera, com'è già avvenuto a Corchiano.

Non è da escludere che le visite messe in atto negli ultimi giorni siano collegate tra loro: potrebbe trattarsi di elementi della stessa banda di ladri in trasferta che ha scelto la bassa Tuscia per mettere a segno i colpi.

L'amministrazione comunale ha preso di nuovo le contro misure per tranquillizzare i cittadini. Per il reiterarsi di episodi predatori che interessano il nostro territorio si legge sul sito comunale - continuiamo a Incrementare i servizi di sorveglianza tramite la Polizia locale e di vigilanza privata. Anche dalla prefettura, tramite i carabinieri, sono stati incrementati i passaggi. Sensibilizziamo i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, esortiamo a non intervenire e adavvisare gli organi di polizia.

Anche la minoranza in consiglio comunale è intervenuta. «Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine dice Edoardo Ciocchetti - per assicurare questi delinquenti alla giustizia. I cittadini, che meritano di vivere sereni nelle loro abitazioni, adesso sono ripiombati nel terrore di vedersi derubati»