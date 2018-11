Gallese, due giorni per il Festival internazionale “Le strade d'Europa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Festival internazionale di musica “Le strade d’Europa. Lituania-Italia” 2018 si prepara come sempre ad abbracciare tutta l’Europa. L'iniziativa parte da Gallese sabato e domenica. Il programma del Festival, ricco e denso di concerti, presenterà giovani interpreti e compositori da sette paesi (Lituania, Polonia, Bielorussia, Italia, Usa, Taiwan e Turchia). I concerti del Festival si spargeranno nella città di Vilnius e Plungė in Lituania e L‘Aquila, Gallese e Palermo in Italia. Il Festival continua ad essere giovane e rigoglioso, presentando gli artisti della nuova generazione, che trionfano nei concorsi internazionali e hanno già conquistato il riconoscimento del pubblico nel proprio paese e all’estero. Il Festival di quest’anno dedica una particolare attenzione agli artisti della Polonia.Quest'anno il pubblico italiano avrà l'opportunità esclusiva di ascoltare i concerti, a l’Aquila, Palermo e Gallese, del Quartetto d’archi Čiurlionis con I Solisti Aquilani, dell’ensamble internazionale Trio Agora - Žilvinas Brazauskas, Natania Hoffman, Robertas Lozinskis, del giovane violinista toscano vincitore del XXX European Music Competition “Città di Moncalieri” Leonardo Ricci accompagnato al pianoforte di Francesco Mazzonetto e dell’eccentrico pianista-compositore, chiamato “Wilde Heart” Maurizio Mastrini con il programma d’autore “W la vita".