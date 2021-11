Gallese, nuova ondata di furti nelle abitazioni. Un appello al Prefetto

Una nuova raffica di furti nelle abitazioni ha visto come bersaglio il paese di Gallese. Dopo quelli già registrati nei giorni scorsi, i ladri sono tornano a colpire. E lo hanno fanno mettendo a segno una serie consecutiva di colpi, almeno tre quelli denunciati, nello stesso pomeriggio-sera di lunedì scorso. Tra colpi di fucile che si sentono riecheggiare in paese.

I furti sono stati per lo più concentrati nelle abitazioni in località Valle, che è un area fuori dal paese ma densamente abitata, a cuscinetto tra il centro e la frazione di Gallese Scalo. Secondo una stima, sono state almeno quindici le visite di malfattori nelle case collezionate nell'arco di nemmeno un mese.Il bottino, come sempre in questi casi, è rappresentato da soldi in contanti e preziosi arraffatti in fretta e furia mettendo sottosopra le abitazioni.

Oltre tutto, quella che sembra essere una banda ben organizzata, non ha paura nemmeno dei colpi di fucile che qualcuno - presumibilmente cacciatori - qualche sera fa avrebbe sparato in aria dalla finestra nel tentativo di intimorirli. «Lo hanno fatto presente anche a me dice il sindaco Danilo Piersanti e spero che non sia vero. O quanto che meno si tratti di episodio isolato». Nell'ultimo furto, per introdursi in un appartamento del primo piano i ladri hanno utilizzato anche una scala.

«Con queste razzie continue sale la preoccupazione tra i cittadini ha sottolineato Piersanti - per cui come amministrazione abbiamo aumentato la presenza della polizia locale e ci siamo affidati anche alla vigilanza privata. Anche le forze dell'ordine stanno facendo il loro meglio, ma qui non c'è pace. Ho parlato con la prefettura e chiesto anche l'intervento della Polizia provinciale per aumentare i controlli sul territorio. Di più non so cosa fare».

Anche la minoranza in consiglio, per una volta, si trova in sintonia con il primo cittadino: «La situazione è diventata insostenibile sottolinea il consigliere Edoardo Ciocchetti - con la popolazione che è spaventata da questo fenomeno che purtroppo si reitera a cadenza settimanale. Questa recrudescenza di crimini costringe a predisporre costanti presenze in casa per sorveglianza. Ma anche questo non li difende da un pericolo imminente. Chiedo un immediato confronto con le istituzioni: il prefetto e le alte istituzioni vengano a Gallese e dimostrino che lo Stato c'è nei momenti di bisogno»