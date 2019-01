© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minaccia di buttarsi dal ponte che attraversa il Tevere nei pressi di Gallese Scalo (Viterbo). Salvata dal maresciallo dei carabinieri del paese.L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio, quando una donna residente a Orte di 60 anni, è stata notata da alcuni passanti seduta sul parapetto del ponte di Strada Camillara. La donna minacciava di gettarsi nel vuoto. Immediatamente sono scattati i soccorsi.Tra i primi ad arrivare sul posto, insieme ai vigili del fuoco e un ambulanza del 118, il luogotenente - comandante della stazione carabinieri di Gallese - Ivano Gravile insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Civita Castellana. Il militare ha tentato subito di tranquillizzare la donna, attraverso un dialogo a distanza, che è andato avanti per oltre un'ora. Alla fine è riuscito a convincerla e farla desistere e la donna è scesa dal parapetto.Nel frattempo c'è stato l’arrivo dei familiari che ha contribuito a far rientrare l’allarme. Non si conoscono i motivi che hanno portato la sessantenne a tentare di mettere in atto il gesto.