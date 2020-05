A Gallese anche i matrimoni in Fase 2: il primo “si” con la mascherina

Giovani e innamorati al tempo del Covid 19. Anche a Gallese (Viterbo) è arrivato in questi giorni il primo si in mascherina. Il sindaco Danilo Piersanti ha unito in matrimonio i concittadini Serena Cocco e Pierpaolo Tamè.



«E' stato un momento emozionante - ha raccontato il primo cittadino - arrivato in un periodo difficile, e che ci ha ricaricato. Alla coppia di sposi ho augurato di vivere questo bellissimo loro momento nella massima serenità. Ci siamo dati appuntamento al dopo emergenza, per un brindisi con loro, i testimoni e gli amici».



La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare del comune di Gallese: nessun invitato e soltanto i testimoni presenti. E come sempre non è mancato il curioso di turno, che non ha resistito alla tentazione di conoscere gli sposi. © RIPRODUZIONE RISERVATA