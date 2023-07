Lunedì 17 Luglio 2023, 05:20

Dopo la mancata iscrizione della Viterbese al prossimo campionato di Serie D, il futuro del calcio a Viterbo gira tutto intorno al bando pubblico che sarà indetto dal Comune per la concessione dello stadio Enrico Rocchi. L'ex Patron Piero Camilli sta andando avanti con il progetto Favl Cimini per partecipare al campionato di Eccellenza Laziale con l'intento di vincere e risalire immediatamente in Serie D. Ma ha già precisato che prenderà parte al bando solamente se questo sarà "proponibile" altrimenti La Favl Cimini a giocare a Vignanello o eventualmente anche a Grotte di Castro.

Con il cambio di denominazione che avverrebbe solamente nel caso in cui la squadra si spostasse a Viterbo dopo aver vinto il bando pubblico. Alla Us Viterbese 1908 per il rinnovo della convenzione per l'utilizzo del Rocchi era stato richiesto il progetto definitivo per il rifacimento dell'impianto sportivo e le fidejussioni relative al mutuo da stipulare con il credito sportivo per ottenere il finanziamento che era stato richiesto. Ancora non si conoscono tempi e modalità del nuovo bando, ma quello che ormai sembra certo è che almeno all'inizio di questa stagione lo stadio Enrico Rocchi resterà deserto successa almeno nella storia recente della Viterbese. La mancata iscrizione della Us Viterbese 1908 al campionato di Serie D, dopo la mancata presentazione della domanda il cui termine era fissato per le 18 di venerdì scorso, si scioglierà anche il settore giovanile gialloblù con i tesserati che verranno svincolati automaticamente nei prossimi giorni.

Per quello che riguarda gli ormai ex giocatori gialloblu che hanno militato a Viterbo nella stagione scorsa, Il gioiellino classe 2004 Simone D’Uffizi indosserà la maglia dell'Ascoli in Serie B. Con la società bianconera, D'Uffizi ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà ai marchigiani fino al 30 giugno 2027. Nei mesi scorsi, il trequartista era stato attenzionato anche da club di Serie A. Con la maglia gialloblù D'Uffizi ha disputato due stagioni. Nel campionato 2021-22 ha giocato soprattutto con la Primavera con cui ha vinto il campionato, mettendo insieme anche 4 presenze con la prima squadra.

La stagione scorsa ha collezionato 26 presenze e 3 reti in Serie C. Il difensore Cristian Riggio, che lo scorso 12 febbraio segnò la rete allo stadio Enrico Rocchi contro il Catanzaro che permise alla squadra di Lopez di infliggere la prima sconfitta stagionale ai calabresi, ha firmato invece un contratto biennale con il Taranto e quindi giocherà ancora una volta nel girone meridionale della Serie C.