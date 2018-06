La futura suocera lo chiude ubriaco nell'armadio: è accusata di sequestro di persona

di Maria Letizia Riganelli

Ha un minorenne ubriaco nascosto nell'armadio, alla sbarra lei e le sue due figlie. È iniziato ieri davanti al collegio del Tribunale il processo a una quarantenne di Caprarola. Su di lei accuse pesantissime: sequestro di persona e omissione di soccorso. I fatti, in base alla ricostruzione fatta in aula dal comandante della stazione dei carabinieri, si sarebbero svolti il 27 settembre del 2012.



All'epoca il ragazzo di Civita Castellana aveva 17 anni. «Siamo stati chiamati la mattina presto dalla mamma del ragazzo. Ci disse che a casa della fidanzata, dove aveva dormito la sera precedente, c'era il suo zaino ma di lui nessuna traccia e che l'imputata (madre della fidanzatina, ndr) l'aveva cacciata senza fornire spiegazioni. Così siamo arrivati nell'appartamento e abbiamo trovato il ragazzo chiuso nell'armadio della camera da letto della donna».



Il giovane era addormentato, forse privo di conoscenza. «Per farlo scendere abbiamo dovuto chiamare il 118, non riuscivamo a svegliarlo». Il ragazzo viene portato al pronto soccorso di Belcolle in ambulanza: le analisi confermeranno un tasso alcolemico molto elevato. La madre del 17enne colta dal panico, e probabilmente dalla rabbia, denuncia la donna. «Sapevo che era stato a dormire dalla ragazza ha raccontato la donna in aula - per tornare il giorno dopo, ma così non è stato. Allora ho iniziato a chiamare sul suo cellulare ma non rispondeva. La mattina sono andata a casa della signora. Mi ha aperto mezza svestita e detto che non sapeva niente. Mi ha mandata via dicendo che mio figlio non c'era».



A spiegare come mai il 17enne fosse così ubriaco lo ha detto la figlia dell'imputata. «Ci siamo ubriacati con la bagna per dolci, quella che si allunga con acqua e zucchero. Lui non voleva rispondere alle chiamate della mamma, parlava da solo e sembrava arrabbiato. Quando gli abbiamo detto che sua madre lo stava cercando si è voluto nascondere nell'armadio della camera di mamma. Ci disse che erano meglio i carabinieri che la madre».

