Futura festival: Ghemon, Pascal, Gemello e Viito sul palco di piazza San Lorenzo

Arrivano le note e l'energia del Futura Festival. Scatta questo venerdì a Viterbo la kermesse tutta dedicata alla musica indipendente, il 20 e il 21 luglio a piazza San Lorenzo.



Al Futura Festival si susseguiranno sul palco 15 artisti da tutta Italia, che hanno già scalato le classifiche nazionali con ascolti da record. Sul palco venerdì sarà la volta di Ghemon, headliner della prima serata, che porterà il suo “Criminale emozionale Summer Tour” con il quale toccherà le principali manifestazioni in tutta Italia. Seguirà Enea Pascal, gioiello del collettivo Ivreatronic fondato da Cosmo, del quale ha aperto tutte date del tour Cosmotronic e fresco di uscita del nuovo singolo “Golden Bocia”. Sonorità elettroniche che si legano a quelle di San Diego, Bartolini e Armaud, che saranno anticipati sul palco dal trio viterbese BBC.



Sabato tocca a Gemello, rapper e pittore romano, già membro del collettivo Truceklan e del gruppo In The Panchine, pionieri del rap in Italia da 20 anni. Sarà poi la volta di Cimini, reduce dalla prima esperienza sul palco del Concertone del Primo Maggio, dall'etichetta de Lo Stato Sociale, arrivati secondi all’ultimo Sanremo. Seguiranno poi i Viito, che con “Bella come Roma” hanno raggiunto più di 2 milioni di ascolti su Spotify; a fare gli onori di casa, il giovane cantautore viterbese, Volta.



Futura non è solo musica e ha l’ambizione di diventare, già dalla prima edizione, una manifestazione culturale a 360 gradi, tanto da essere stata inserita da rockit.it nella guida ai migliori festival estivi del 2018. Il Comune di Bagnoregio sarà vicino al Festival. “Quando ci siamo incontrati con gli organizzatori abbiamo apprezzato l'idea e il progetto che punta a costruire uno sviluppo turistico diffuso sul territorio, mettendo al centro un evento musicale di grande richiamo come catalizzatore di attenzione e di flussi – spiega il sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti, che patrocina l'iniziativa. Avviato l'accordo che permetterà a chi ha acquistato il biglietto del Festival di visitare anche Civita di Bagnoregio







