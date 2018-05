Fuori strada con l'auto sulla Cimina, muore giovane di Vallerano, gravissima una ragazza

Un ragazzo di 20 anni di Vallerano è morto sul colpo e una ragazza di 19 gravissima è il tragico bilancio di un incidente accaduto intorno alle ore 13 sulla strada provinciale Cimina, alle porte di Viterbo. La strada è bloccata e il traffico è interrotto.



Sul posto, al chilometro 4 della strada nei pressi dello stabilimento dell'Isal salumi, sono ancora al lavoro i soccorritori con personale del 188 e i vigili del fuoco. Nello schianto non sembrano coinvolti altri veicoli: la vettura, una Fiat Marea sw, avrebbe sbandato prima di finire la corsa fuori dalla carreggiata.



Immediati i soccorsi, ma per il ragazzo alla guida non ci sarebbe stato nulla da fare. La donna che era sul sedile al fianco di quello di guida è stata estratta in condizioni critiche e trasferita con l'elimabulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16



