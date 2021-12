Fuochi d'artificio illegali, due denunciati e 200 esplosivi sequestrati

Fuochi d'artificio illegali, due denunciati e 200 articoli esplosivi sequestrati.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, unitamente ai carabinieri della stazione di Vetralla, al termine di un servizio per prevenire azioni illecite in vista del capodanno, hanno individuato nelle periferia di Viterbo un capannone dismesso. Qui due cittadini di origini napoletane, di cui uno già pregiudicato, nascondevano un ingente quantitativo di fuochi di artificio non classificati per la vendita.