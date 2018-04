di Maria Letizia Riganelli

Beccato con 27 grammi di cime di marijuana, patteggia 2 mesi e venti giorni di carcere. Un 19enne di origini liberiane, arrivato a Viterbo come profugo, ha “sistemato” uno dei due conti aperti con la giustizia italiana. Entrambi legati allo spaccio di droga.



Il primo, quello per cui ha patteggiato la pena, risale al 6 marzo scorso quando bloccato fuori Porta Romana dai carabinieri, dopo un breve inseguimento, ha tentato di far perdere a piedi le sue tracce per sottrarsi a un controllo in piazza San Sisto. Una rocambolesca fuga nei vicoletti del centro con i carabinieri al seguito. Il 19enne, durante la corsa, ha anche lanciato quello che teneva nascosto in tasca, un involucro di carta azzurra che celava 27 grammi di marijuana. Già suddivisa in dosi e pronta all’uso.



Ma se questo episodio può dirsi archiviato, sulle spalle del 18enne ne pende ancora un altro. Nei prossimi mesi dovrà rispondere di spaccio aggravato. Lo scorso agosto, appena diciottenne, era stato sorpreso mentre cedeva droga a dei minorenni a Pratogiardino.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA