Allarme questa mattina in via Monte Cervino a Viterbo, per una fuga di gas, che si è originata dalla rottura di una condotta sotterranea. La strada per precauzione è stata chiusa al traffico e ai pedoni, entrano solo i residenti per accedere alle proprie abitazioni (al momento non sono previste evacuazioni). Sul posto vigil del fuoco, polizia locale e tecnici del gas.