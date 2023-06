Martedì 27 Giugno 2023, 05:20

Nella città dei papi è partito il conto alla rovescia verso il giubileo. Ieri a palazzo dei Priori la sindaca Chiara Frontini e l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione lavori pubblici della Camera, hanno presentato il crono programma delle opere per l’Anno santo: “Un lavoro portato avanti spalla a spalla, che ha coinvolto anche l’opposizione”. In sala esponenti della giunta e rappresentanti locali di FdI. I progetti sono stati finanziati con i fondi straordinari della presidenza del consiglio dei ministri, per un totale di 9,5 milioni di euro.

“Tre cantieri sono funzionali all’evento e saranno ultimati entro il 2025”, ha spiegato la sindaca, sottolineando che due opere in particolare sono dedicate al quartiere di San Faustino, "interventi di riqualificazione urbana”. Nel dettaglio: il completamento delle ex scuderie papali di piazza Sallupara, destinate ad attività sociali e giovanili, un intervento partito addirittura all’epoca di Marini sindaco ("chiudere questa incompiuta in un quartiere target del centro storico è la priorità”, ha aggiunto Frontini); e poi “la riqualificazione della pensilina al Sacrario, con il completamento dell’ultimo pezzo della scaletta tra la pensilina e l'ex Omni (sconosciuta ai più, è oggi incompleta e chiusa, ndr) e la realizzazione di una rampa per disabili che permetteranno un collegamento diretto e sicuro tra il quartiere e il parcheggio”. Sempre in centro, il restauro della ex chiesa di Sant’Orsola, lavori già previsti ma che con i fondi a disposizione del Comune si sarebbero fermati al tetto. Obiettivo finale, "consentire la fruizione dell’immobile da parte dei pellegrini che attraversano la città lungo la Via Francigena”.

Il quarto progetto finanziato riguarda la realizzazione “entro il 2026” di un’opera forse meno giubilare, ma quanto mai salvifica per gli automobilisti: il collegamento del quartiere Santa Barbara al semianello, “un intervento attesissimo nel quartiere più popoloso della città, un sogno accarezzato da tanti anni, che diventerà realtà”.

Dal canto suo Mauro Rotelli ha ricordato la genesi di queste progettualità. “Al momento dell’insediamento del governo non erano presenti finanziamenti per Viterbo. Mi sono permesso così di far notare che non era possibile che nell’anno giubilare non fosse ricompresa la città dei papi”.

Rotelli ha aggiunto che alcuni cantieri come quello a Sallupara, “potrebbero essere propedeutici per altri interventi di sviluppo nella zona”. “Queste opere sono tutti interventi puntuali, pratici e realizzabili. Siamo consapevoli di aver fatto una parte del nostro dovere, altre situazioni sono da attenzionare e portare a casa. La nostra città si merita il meglio. Viterbo non può mancare nelle agende di carattere nazionale, ogni volta che c’è un intervento per il territorio, Viterbo ci deve essere”.

“Viterbo – ha confermato Frontini - inizialmente non esisteva sulla cartina geografica del giubileo. Questi interventi ci permetteranno di cucire gli strappi, di completare interventi come Sant’Orsola già finanziati con i fondi del Pnrr, oppure di terminare puzzle urbani, vedi Sallupara. Di opere incompiute questa città ne ha avute fin troppe, noi le vogliamo chiudere”.