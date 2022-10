Martedì 11 Ottobre 2022, 05:25

In genere, nel calcio, la squadra si porta in ritiro prima che cominci il campionato. Oppure quando va talmente male che bisogna staccare la spina dal resto del mondo. Che ci vadano un sindaco - pardon, sindaca - con la giunta e tutta la maggioranza a Viterbo non era mai successo. E l’idea è venuta proprio a lei, Chiara Frontini. Sabato e domenica scorsi tutti all’Aldero hotel a Civita Castellana, lontani da occhi indiscreti, «per cementare il gruppo e valutare le prime settimane di lavoro», dice lei. Il risultato poi? «Molto buono, ma possiamo migliorare».

Lo chiamano team building: questo è il primo di una serie. «L’idea è stata mia - spiega Frontini - eravamo praticamente tutti, a parte un paio di assenti giustificati». Ecco cosa è successo. «Abbiamo fatto una serie di sessioni che ci servivano per valutare quelli che per noi sono aspetti importanti quali l’efficienza e l’efficacia di governo, la crescita personale, di gruppo, la comunicazione tra noi e quella esterna verso la città e il consenso percepito in queste prime settimane. Elementi su cui abbiamo voluto riflettere anche per eventuali miglioramenti».

In che modo? «Tendenzialmente siamo tutte persone che hanno un carattere - continua la sindaca - per cui alla fine ci piace migliorarci sempre di più. Un monitoraggio continuo fa parte di un metodo di governo che dovrebbe funzionare per qualsiasi cosa. Con questa due giorni abbiamo voluto mettere un punto fermo su quello che per noi è un metodo di lavoro: si valutano continuamente i progressi, si analizza se c’è qualcosa che non è andata e che si può migliorare, cosa del tutto fisiologica».

Il risultato eccolo qui. «È emerso che è fatto un buon lavoro, considerate le situazioni che ci siamo trovati. Riteniamo di star procedendo nel miglior modo possibile, stanti le condizioni nelle quali ci stiamo muovendo: sotto organico di personale, con tantissimi arretrati e un’eredità abbastanza pesante. È comunque un’amministrazione giovane, completamente nuova anche rispetto alle dinamiche amministrative. Per noi è un modo per cementare i rapporti interpersonali, la nostra compattezza è dovuta anche da stima e rispetto reciproci».

Il lato positivo? «Le nostre capacità di lavoro, ovvero la quantità che riusciamo a produrre». Quello negativo? «Riteniamo di dover migliorare il rapporto efficienza ed efficacia: a volte abbiamo la sensazione di lavorare tanto rispetto alla realizzazione finale. Ma è anche fisiologico del funzionamento dell’amministrazione, c’è bisogno di mettere in fila tanti pezzi di carta. E poi non sempre riusciamo a comunicare tutto quello che facciamo. Con più tempo, personale ed esperienza - conclude Frontini - si potrà fare meglio».