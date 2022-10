Domenica 16 Ottobre 2022, 05:25

Cento giorni di Chiara Frontini: quello che ha fatto, quello che ha solo iniziato e quello di cui non si vede ancora neanche l’ombra. Con la giunta nominata a tempo di record il 29 giugno e il consiglio insediato il 12 luglio, la prima sindaca della storia di Viterbo si era presentata con un programma di circa 80 pagine, diviso in temi, specifico nelle azioni, scandito nei tempi: questo il punto della situazione.

FRAZIONI

Gli ex Comuni, per esempio. Entro il 2023 si vuole arrivare all’autonomia amministrativa con i consigli dei territori, puntando anche sul decentramento. Intanto è stato riaperto l’ufficio anagrafe a San Martino al Cimino e Bagnaia, il resto si vedrà. Sul capitolo acqua, invece, la scadenza per arrivare a dama è il 2026, ma qui Frontini si è mossa subito. «Il progetto – si legge nel programma – prevede che il Comune di Viterbo, in qualità di socio di maggioranza relativa di Talete, chieda il ritiro della richiesta di interesse emanata dalla società, così da impedire l’ingresso di soci privati». Detto fatto, con tutte le conseguenze del caso, nel bene e nel male: è partito pure un ricorso senza richiesta di sospensiva che ha scatenato una bagarre che la metà basta. Tutto è comunque ancora in itinere e per scrivere la parola fine manca ancora tempo.

BUCHE ZERO

Altro punto molto impegnativo: buche zero prima che finisca il 2023. Qui servirebbe un miracolo: «Porremo particolare attenzione alla qualità dei lavori: il criterio del prezzo più basso va mitigato con la qualità dei materiali usati e la velocità di esecuzione, riducendo i disagi e la necessità di ulteriori interventi. Meglio una strada in meno, ma dove non ci si debba rimettere le mani per 10, 15 o 20 anni». E tanti auguri, ma per ora le buche restano lì, anche se siamo solo all’inizio. Altro giro, altro punto: «Realizzeremo un servizio dedicato alle segnalazioni di degrado e criticità da parte dei cittadini, affinché l’amministrazione comunale possa rispondere tempestivamente attraverso i propri cantonieri e collaborare con i cittadini stessi». È stata aperta una mail per far arrivare al Comune queste segnalazioni, ma i cittadini ci hanno preso gusto e, vista la mole delle richieste, dall’altra parte in molti casi si è dovuta alzare bandiera bianca inviando una risposta automatica. E dire che la consigliere Luisa Ciambella li aveva anche avvertiti alla prima seduta di consiglio.

IGIENE URBANA

“Pulita è bella”, Viterbo ovviamente. L’obiettivo è imponente e a brevissima scadenza: fine anno. «Ridurremo l’abbandono indiscriminato di rifiuti ripensando il sistema delle isole di prossimità e introducendo cassonetti intelligenti», poi «garantiremo una maggiore presenza degli operatori ecologici a piedi, con più passaggi nel centro storico per ridurre il degrado», e ancora «lavoreremo affinché il contratto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e servizio di igiene urbana venga suddiviso tra spazzamento stradale, pulizia caditoie, sfalcio erba e raccolta rifiuti stradali (cestini); pulizia bagni pubblici». A parte vari interventi di pulizia spot, proprio nel corso dell’ultimo consiglio comunale è apparso chiaro che i tempi del nuovo bando non saranno proprio velocissimi. La strada è lunga, il tempo che Frontini si è autoinflitto qui è quasi scaduto. Benessere animale, il programma indica il 2024, le giornate di microchip gratuiti per i cani sono già realtà.