Frontale tra un'autovettura e un furgone sulla provinciale Quartaccio: gravissimo un uomo estratto dall'abitacolo

Un incidente stradale sta bloccando la provinciale Quartaccio, tra Civita Castellana e Fabrica di Roma (Viterbo). In un impatto frontale tra due mezzi, una Citroen e un furgone frigorifero, ad avere la peggio è stata l'autovettura, che si è rovesciata su un fianco. L'uomo al volante è rimasto incastrato nelle lamiere.



Sul posto i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dall'abitacolo. Una volta soccorso dai sanitari del 118 l'uomo, un 44enne di Civita Castellana, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Roma. La circolazione sulla strada è bloccata, con intervento dei carabinieri e della polizia locale.

