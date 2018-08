Frontale tra auto alle porte di Vetralla, due persone ferite

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente tra due mezzi a Vetralla. Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 12 e ha coinvolto una monovolume e un furgone. Per cause in corso di accertamento, dopo l'impatto tra i due mezzi la vettura si è ribaltata.L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale Foro Cassio. Entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti sono rimasti incastratri tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli.Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 per i soccorsi e l'eliambulanza.