Incidente tra due auto nella notte, grave 41enne

Scontro frontale nella notte, grave 41enne.

Poco prima dell'una due auto si sono scontrate sulla provinciale Commenda nella zona di Ischia di Castro (Viterbo). Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone. Due, madre e figlio di 11 anni sono state portate in ospedale per accertamenti ma non sarebbero gravi, un uomo che viaggiava a bordo dell'altro veicolo è stato trasportato in eliambulanza.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Gradoli, i carabinieri e il 118. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro Ultimo aggiornamento: 10:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA