Frigoriferi e televisori da buttare? «Non si può, dovete tenerli in casa»

«Ho chiamato per chiedere dove portarlo, mi hanno risposto che me lo sarei dovuto tenere. Ho protestato, allora l'operatore mi ha invitato a manifestare sotto il Comune, perché loro non posso farci nulla». Nel capoluogo vietato liberarsi di frigoriferi, televisori o vecchi computer. O meglio: vietato farlo correttamente. Chi rispetta le regole, anzi chi vorrebbe farlo, si ritrova con il garage pieno di rifiuti. Come testimonia il cittadino che ha contattato Viterbo Ambiente per gettare materiale Rrae e si è sentito rispondere che non era possibile.Problemi ce ne sono per i rifiuti elettrici, impossibili da conferire dopo la chiusura del centro di Grotte Santo Stefano, ma anche per gli ingombranti dopo la serrata del Riello a gennaio. Il sito era stato autorizzato in via straordinaria a giugno 2017, dopo che quello nella frazione aveva chiuso per lavori di adeguamento. Ma in questi casi la legge concede un periodo massimo di 18 mesi consecutivi, scaduti i quali l'autorizzazione decade. Così che da oltre due mesi è possibile gettare gli ingombranti (tranne gli elettrici, appunto) solo nelle raccolte itineranti organizzate il fine settimana dalla società.«Ma un servizio così non è sufficiente. E infatti spiega la consigliera comunale di Impegno Comune, Lina Delle Monache molti cittadini continuano a lasciare i rifiuti davanti al cancello del centro del Riello con cumuli di ogni tipo che invadono la strada». Ma non è l'unico punto in cui viene abbandonato un po' di tutto: molte le strade secondarie usate come discariche improvvisate. «Chiedo al Comune una soluzione immediata e definitiva, anche per garantire il decoro urbano», sollecita Delle Monache.Giovedì, conclusi i lavori, riaprirà il centro di Grotte S. Stefano. I viterbesi potranno tornare a portare i rifiuti nell'isola ecologica, percorrendo però 20 km dal capoluogo. Non proprio un incentivo, per molti. Intanto, il sindaco Giovanni Arena rivela: «Tra oggi e domani firmeremo in giunta il nuovo appalto ponte. Nel frattempo, Viterbo Ambiente continuerà a gestire il servizio per un massimo di 4 mesi, come prevede la legge. Senza ripercussioni sulla raccolta».