Fratelli d'Italia, presentazione delle candidature con foto ricordo all'ombra di Gloria

Fratelli d’Italia presenta la sua squadra in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. In tanti hanno partecipato all'incontro in cui Mauro Rotelli candidato all’uninominale della Camera, come Paolo Trancassini assente, Massimo Giampieri, Massimo Milani, Rachele Silvestri candidati al plurinominale, Andrea Augello e Cinzia Pellegrino candidati al plurinominale del Senato, come Isabella Rauti e Nicola Calandrini, assenti per altri impegni, hanno rappresentato obiettivi e priorità programmatiche del partito in vista di un «reale cambiamento del Paese».

«Una comunità che si ritrova è il segno tangibile di una vicinanza ai territori che è sempre la stessa - dicono i meloniani - da quando Fratelli d’Italia aveva il 2% ad ora che è in testa in tutti i sondaggi. Adesso, dopo tanti anni sempre all’opposizione siamo pronti a governare, poiché abbiamo una squadra coesa e, soprattutto preparata, che in questo lungo periodo ha avuto modo di strutturarsi».

Adesso inizia la campagna elettorale. «La sfida che ci aspetta è di grande responsabilità ma noi la affronteremo con lo spirito di sempre: al servizio delle persone e soprattutto facendo politica tra la gente, raccogliendone gli umori, i bisogni e le aspettative. I numeri attuali erano impensabili fino a qualche tempo fa, ma questo assolutamente non ci spaventa, anzi: siamo pronti a governare per un’Italia che finalmente possa riscoprire il ruolo di primo piano che merita in ambito internazionale».

I candidati hanno fatto visita al cantiere di San Sisto, dove hanno potuto conoscere la straordinaria tradizione del Trasporto, ammirando da vicino la Macchina di Santa Rosa e portandosi a casa una foto ricordo.