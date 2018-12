Fratelli d'Italia e Forza Italia contro la Lega a Viterbo. Risultato: una città senza governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratelli d'Italia e Forza Italia su un fronte. La Lega dall'altro. Formalmente si tratta di forze politiche alleate, prima per vincere le elezioni e poi per governare Viterbo. Nella pratica si stanno confrontando e scontrando su tante cose. Il risultato è - per dirla con la minoranza, in larga parte più responsabile dei vincitori - che la città si ritrova ostaggio delle loro beghe intestine. Natale alle porte, arduo pronosticare cosa accadrà dopo.Cosa ci si aspetta da chi amministra una città come questa? Servizi efficienti, strade pulite e magari con poche buche, ordine e buonsenso nel traffico, lavori pubblici quanto basta, auspicabilmente con competenza e onestà. Quasi nulla di tutto questo sta avvenendo qui. Figuriamoci sperare nella proposta su un'idea di sviluppo della città (turistica, universitaria, artigiana, interreligiosa ecc) che raccolga consensi e investimenti. i Con buona pace dei viterbesi che ne hanno viste tante, ma che come sempre mandano giù di tutto.Il tappo saltato ieri in consiglio comunale non era per gli auguri. Fratelli d'Italia ha fatto mancare il numero legale, continuando a mettere sulla graticola il sindaco Arena e parlando a suocero perché nuora (la Lega, appunto) intenda. Supportato in questo dai forzisti di Tajani-Battistoni, che qui come nel resto d'Italia non evitano occasioni per limitare l'allargamento dell'ormai ex alleato Salvini. Sul piatto c'è molto di più che lo sforzo di tenere in equilibrio i differenti pesi politici. Perché quello specifico della Lega viterbese va aumentando tra sondaggi e acquisizioni, osmoticamente con la perdita di consistenza delle altre due forze.Questo braccio di ferro rimette in discussione il già fragile compromesso costruito in fretta e furia dalla coalizione lo scorso maggio, al momento di designare un candidato unitario per le urne. Ma troppo spesso vincere le elezioni equivale a nascondere la polvere sgradita alla vista sotto il tappeto. Sarà per questo che a palazzo dei Priori tutti evitano come la peste di rinnovare l'appalto per le pulizie. Il buon Giovanni Arena, tra un'inauguarazione e l'altra, ci prova, lo dice e ribadisce da mesi - neanche fosse Giggino Di Maio - che è tornata la pace, che va tutto bene. Ma il martellamento di FdI (e dei più movimentisti del suo partito) rischia di logorarlo alla stregua del suo precedessore, con la scusa delle deleghe da assegnare e spostare.Lungi dall'imparare dagli errori del passato, questa giunta sta scontando immobilismo e incompetenza deflagrati dal fuoco amico. Ma mentre Michelini era consapevolmente paralizzato dai diktat di mezzo Partito democratico, poi cancellato dalla lavagna elettorale, qui Arena fatica assai ad arbitrare quello che sembra un derby del Sudamerica. Ma i cittadini, in tutto questo? Non si governa una città come Viterbo con queste premesse. La macchina amministrativa, al pari di quella guidata fino a primavera scorsa, circola su strada senza revisione. Ma tra FdI, FI e Lega non si mettono d'accordo nemmeno su chi la porti dal meccanico. Soluzioni? La peggiore è che qualcuno dei contendenti possa decidere di affidarsi alla bilancia (voto anticipato). Fossimo a Pasqua, si potrebbe sperare nella sorpresa. Per arrivarci, alla festa della Resurrezione, servirebbe un sindaco che - in base alla legge - faccia valere il peso dei suoi, tutt'altro che pochi, poteri di conduzione.