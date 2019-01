Fratelli d'Italia all'assemblea provinciale: in 100 tra sindaci e assessori, sanità e amministrative nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratelli d'Italia in assemblea provinciale. Stamattina il partito di Giorgia Meloni ha riunito circa cento persone tra portavoci locali, sindaci, assessori e consiglieri comunali, alla presenza anche del deputato Mauro Rotelli.A Massimo Giampieri è stata affidata la delega per la nomina del coordinamento provinciale del partito. Ma nel corso dell'assemblea sono stati toccati anche altri temi, come le prossime amministrative, che vedranno subito in campo i candidati di FdI a Civita Castellana e Tarquinia. E' stata inoltre approvata una posizione contro la chiusura dei pronto soccorso a Ronciglione e Montefiascone, votata all'unanimità la commissione del partito per la Talete ed è stato approvaro il calendario delle iniziative a livello locale e nazionale.«Oggi - dice Rotelli - è stata anche una buona occasione per ringraziare tutti: dirigenti, eletti, portavoce.L’esperienza che sto facendo è assolutamente straordinaria, sto provando a non deludere nessuno o a farlo il meno possibile, studiando, organizzando, l’aiuto di tutti in questo è fondamentale e straordinario.Sono onorato ed orgoglioso di rappresentare questa comunità».